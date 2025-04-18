İhracatta Büyüme Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

İhracatta Büyüme Vurgusu

İhracatta Büyüme Vurgusu

Safi Holding, Türkiye'nin ihracatının 10 yılda 2-3 katına çıkmasını öngörüyor.

18.04.2025 18:19
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ULUSLARARASI Ekonomi Zirvesi'nin 'İhracatta Yeni Strateji: Rekabet Gücü ve Katma Değer Odaklı Büyüme ve Kalkınma' başlıklı altıncı panelinde konuşan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Safi, " Türkiye'nin ihracatı, bugün 260 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamın 2-3 katına çıkacağına inanıyoruz. Biz de bu büyüme sürecine katkı sağlamak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Zirvenin altıncı paneli Safi Holding'in sponsorluğunda İhracatta Yeni Strateji: Rekabet Gücü ve Katma Değer Odaklı Büyüme ve Kalkınma başlığıyla gerçekleştirildi.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Safi, 1960'lı yıllarda temelleri atılan yüzde 100 yerli ve milli bir aile şirketi olarak, liman işletmeciliğinden çimento üretimine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Özellikle Derince Limanı'nda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Hakan Safi, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük gemileri limanımıza yanaşabiliyor. Uluslararası firmaların ilgisini de çekiyoruz. Başarılarımız, uluslararası konteyner taşıma firmaları ve otomotiv üreticilerinin de dikkatini çekiyor. Limanımızı yerinde incelemek isteyen global oyuncuların ilgisini görmekten büyük gurur duyuyoruz. Tabii bununla yetinmiyoruz ülkemiz büyüyor. 2010'larda 100 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye'nin ihracatı, bugün 260 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamın iki-üç katına çıkacağına inanıyoruz. Biz de bu büyüme sürecine katkı sağlamak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekonomi ve politikalar değişebilir ama biz ülkemizin potansiyeline inanıyor ve daha iyi bir gelecek için çalışmayı sürdürüyoruz."

İhracat pazarlarında çeşitlilik ve operasyonel verimliliğe dayalı strateji

Akkök Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gökşin Durusoy, şöyle konuştu:

"Akkök Holding olarak, çevik yapımız, ihracat pazarlarındaki çeşitliliğimiz ve operasyonel verimliliğe dayalı stratejilerimiz sayesinde 2024 yılında iyi bir performans sergilemeyi başardık. İhracat pazarlarındaki çeşitliliğimiz, bizi belli bölgelere aşırı bağımlı kalmaktan koruyor. Örneğin, 2024 yılında Avrupa'ya yapılan ihracat, toplam ihracatımızın yaklaşık üçte biri oranında gerçekleşti. Böylece olası bölgesel dalgalanmalardan minimum düzeyde etkileniyoruz. Benzer şekilde, hizmet verdiğimiz sektörlerin çeşitliliği sayesinde de dalgalanmalara karşı daha dayanıklı ve esnek bir ihracat yapısı oluşturduk. 2024 yılı için Akkök Holding olarak yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hedeflemiştik ve seneyi bu banda yakın bir performansla kapattık. Özellikle kimya alanındaki katma değerli ürünlerimizle Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda rekabet gücümüzü koruduk. Bunu yüksek teknoloji ve nitelikli ürün geliştirme yetkinliğimize borçluyuz."

'BUGÜNÜN REKABET ORTAMINDA, TEK BAŞINA ÜRETMEK YETMİYOR'

Panelde konuşan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, uluslararası iş ortaklıklarını yalnızca finansal ortaklıklar değil, stratejik zihin ortaklığı olarak gördüklerini vurguladı. Konuşmasına devam eden Kayabaşı, "Bugünün rekabet ortamında, tek başına üretmek de yetmiyor. Değer zincirine entegre olmak, ortak üretmek, ortak geliştirmek ve birlikte büyümek gerekiyor. Küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artıran temel faktörlerden biri uzun vadeli vizyona sahip stratejik ortaklarımızla kurduğumuz sağlam ilişkiler oldu. Bu ortaklıklar sayesinde yalnızca teknolojik bilgi birikimimizi ve üretim kabiliyetlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Ar-Ge, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve inovasyon gibi alanlarda da global standartlara hızla entegre olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TURİZMDE ÇOK İYİ YERLERE GİDİYOR'

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ise "Genç bir şirketiz. 44 bin çalışanımız var. Ciddi bir sorumluluk. Havalimanında birçok iş kolunda görev alıyorlar. Hizmet ihracı olarak 115 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaşıldı Türkiye olarak. Bunun yarısı seyahat sektöründendi. Biz de bu yüzde 50'sini üreten ekosistemin bir parçasıyız. Turizme bağımlı alanların işletmeciliğini yapıyoruz. Turizmde ülkemiz çok iyi yerlere gidiyor. Antalya Havalimanı'nı Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açtık. Akdeniz'in tek bir şehri, Antalya 650 bin yatak kapasitesine sahip. Bütün Portekiz'in 650 bin yatak kapasitesi var. Büyüklüğü buradan hesaplayabilirsiniz. Hizmet ihracatındaki turizmin rolü de artıyor. Biz de bu zincirin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Safi Holding, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Büyüme Vurgusu - Son Dakika

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