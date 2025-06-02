İhracatta Tarihi Rekorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracatta Tarihi Rekorlar

02.06.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhracat rakamları, mayıs ayında 24,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Uzmanlar başarıyı vurguladı.

İş dünyası temsilcileri, ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İhracatçılarımızın dünya genelinde korumacı ekonomi politikalarının uygulandığı bir ortamda ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında bir artışla 110,9 milyar dolara erişmeleri 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır takdir edilecek bir başarı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yön veren kuruluşların da belirttiği üzere küresel ekonomi görünüm raporlarında, küresel büyüme tahminlerinin aşağı doğru revize edilmekte olduğunu vurgulayan Aydın, "Oranlar yüzde 0,5, 0,1 arasında ifade edilmektedir. Dünya genelinde korumacı ve tasarruf odaklı ekonomi politikalarının uygulandığı bir ortamda ihracatçılarımızın mayısta rekorlar kırarak 24,8 milyar dolarlık bir rakama ulaşmaları takdir edilecek bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, ihracatçıların son 24 ayın 1'inde ihracat artışı, 14'ünde aylık mal ihracat rekoru kırmasının da takdir edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandeminin, akabinde yaşanan asrın felaketi depremlerinin, ekonomide adeta savaş ekonomisi tahribatını yaşattığı bir ortamda bu başarının elde edilmesini çok önemsiyoruz. Bu başarı ihracatçılarımızın ne kadar kararlı, azimli ve rekabetçi olduklarının ayrıca açık bir göstergesidir. Finansa ve ham maddeye erişim noktalarında kaynaklarının artırılarak kolaylaştırılması ihracatçılarımızın önünü daha da çok açacak rekorları altüst etmelerine vesile olacaktır."

"İhracatın niceliği kadar niteliği de önemli"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap da mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların aylık rekorunu kırmasının önemine değinerek, "Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı, uluslararası ticaretin daraldığı veya zorlandığı böyle bir dönemde ihracatçılarımızın üstün gayretiyle ulaşılan bu rakam, şüphesiz büyümeye de pozitif katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İhracattaki rekor artışın çarkların döndüğünü göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Kap, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracattaki rekor artış tabii ki çarkların döndüğünü göstermesi açısından çok önemli bir gösterge. Ancak ihracatın niceliği kadar niteliği de önemli. Bu durumun sürdürülebilir olması için karlılık oranının makul seviyelerde olması gerekir. Yüksek faiz oranları ve göreceli olarak düşük kurun maliyetleri artırdığı ortamda karlılık ortaya çıkması mümkün değil. Yine de bu göstergeler ihracatçımızın mücadele, azim ve kararlılık göstermesi, ümit ve inancını ortaya koyması açısından gelecek adına umut vericidir."

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Orhan Aydın, İş Dünyası, İhracat, Ekonomi, Finans, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Tarihi Rekorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
14:43
Olaylı maça devlet el koydu
Olaylı maça devlet el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: İhracatta Tarihi Rekorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.