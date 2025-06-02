İhracatta Tarihi Rekorlar

İş dünyası temsilcileri, ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İhracatçılarımızın dünya genelinde korumacı ekonomi politikalarının uygulandığı bir ortamda ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında bir artışla 110,9 milyar dolara erişmeleri 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır takdir edilecek bir başarı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yön veren kuruluşların da belirttiği üzere küresel ekonomi görünüm raporlarında, küresel büyüme tahminlerinin aşağı doğru revize edilmekte olduğunu vurgulayan Aydın, "Oranlar yüzde 0,5, 0,1 arasında ifade edilmektedir. Dünya genelinde korumacı ve tasarruf odaklı ekonomi politikalarının uygulandığı bir ortamda ihracatçılarımızın mayısta rekorlar kırarak 24,8 milyar dolarlık bir rakama ulaşmaları takdir edilecek bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, ihracatçıların son 24 ayın 1'inde ihracat artışı, 14'ünde aylık mal ihracat rekoru kırmasının da takdir edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandeminin, akabinde yaşanan asrın felaketi depremlerinin, ekonomide adeta savaş ekonomisi tahribatını yaşattığı bir ortamda bu başarının elde edilmesini çok önemsiyoruz. Bu başarı ihracatçılarımızın ne kadar kararlı, azimli ve rekabetçi olduklarının ayrıca açık bir göstergesidir. Finansa ve ham maddeye erişim noktalarında kaynaklarının artırılarak kolaylaştırılması ihracatçılarımızın önünü daha da çok açacak rekorları altüst etmelerine vesile olacaktır."

"İhracatın niceliği kadar niteliği de önemli"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap da mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların aylık rekorunu kırmasının önemine değinerek, "Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı, uluslararası ticaretin daraldığı veya zorlandığı böyle bir dönemde ihracatçılarımızın üstün gayretiyle ulaşılan bu rakam, şüphesiz büyümeye de pozitif katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İhracattaki rekor artışın çarkların döndüğünü göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret eden Kap, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracattaki rekor artış tabii ki çarkların döndüğünü göstermesi açısından çok önemli bir gösterge. Ancak ihracatın niceliği kadar niteliği de önemli. Bu durumun sürdürülebilir olması için karlılık oranının makul seviyelerde olması gerekir. Yüksek faiz oranları ve göreceli olarak düşük kurun maliyetleri artırdığı ortamda karlılık ortaya çıkması mümkün değil. Yine de bu göstergeler ihracatçımızın mücadele, azim ve kararlılık göstermesi, ümit ve inancını ortaya koyması açısından gelecek adına umut vericidir."