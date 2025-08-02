İhracatta Temmuz Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta Temmuz Rekoru

İhracatta Temmuz Rekoru
02.08.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatta temmuz ayında 25 milyar doları geçtiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracata 7 aylık veriler itibarıyla baktığımızda da yüzde 5,2'lik artış var. Dünya ortalamasının epey üzerinde. Orada da 156,4 milyar dolara ulaştık." dedi.

Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda yaptığı konuşmada, ihracatta temmuz ayında ilk defa 25 milyar dolar barajına ulaştıklarını söyledi.

Bunun tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamı olduğuna işaret eden Bolat, "Son 12 ayın en yüksek aylık artış oranı oldu. Yine güzel bir gelişme olarak ilk defa temmuz ayında 2,5 milyar dolar ilave ihracat kazandık, geçen yıl 22,5 milyar dolardı. 266,9 milyar doların üzerine 2,5 milyar dolar eklemiş olduk, 269,4 milyar dolar yıllığa ulaştık. Bu tempoyu devam ettirmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Yıllık bazda bu rakamın yüzde 3,1'lik mal ihracat artışını da temsil ettiğini dile getiren Bolat, "İhracata 7 aylık veriler itibarıyla baktığımızda da yüzde 5,2'lik artış var. Dünya ortalamasının epey üzerinde. Orada da 156,4 milyar dolara ulaştık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin mal ihracatındaki artışı korumaya gayret edeceğini söyleyen Bolat, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik büyümenin zayıf seyrettiğini belirtti.

Bakan Bolat, giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatında azalış olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu yılın 7 ayında örülmüş giyim eşyası ve örülmemiş giyim eşyasında 710 milyon dolarlık azalma var geçen yılın aynı dönemine göre ama sevindirici olan, son 2 ayda azalma trendi bayağı sıfıra doğru yaklaştı. Sonbaharla beraber bu sektörde de artış bekliyoruz. Buradaki esas konu, küresel ekonomilerdeki, piyasalardaki talebin düşmüş olması. Avrupa Birliği'nin, Avro Bölgesinde büyüme tahminleri yüzde 1 veya altındadır. Dünyanın en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya'nın büyüme oranı yüzde 0'lar civarında. Mesela petrol fiyatları düştüğünde geçen yıl 8-9 dolar varilde düşüş oldu. Bizim rafine petrol ihracatımız var. O da düştü. Yani biz ham petrol ithal ediyoruz, işliyoruz, kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Rafine petrol ürünleri, benzin, mazot, LPG gibi ürünleri satabilen bir ülkeyiz. Petrol fiyatları düştüğünde bizim ithalat faturamızı azaltıyor. Bu sene 3 milyar dolar şu ana kadar azaldı ama öbür tarafta rafine petrol ürünleri ihracatımızı da aşağıya çekti. Bunun gibi süreçler oluyor."

Bu yıl özellikle kimyevi ürünlerle otomotiv, savunma, demir çelik sanayilerinde ihracatın arttığına işaret eden Bolat, "Otomotivde neredeyse yüzde 78 civarında artışımız var. Kimyevi ürünler sektörü temmuz ayında yüzde 36-37 artış gösterdi. İhracatçılarımıza reeskont kredisi ile destek oluyoruz. Piyasanın yarısı oranında, yüzde 27 maliyetle fonlama yapılıyor. İhracat kefalet garantisi verdik 130 milyar. Bunun dışında kurumlar vergisinde 5 puan indirim veriliyor. Döviz dönüşüm desteği veriyoruz. Merkez Bankasında dövizini bozduruyor, yüzde 3 prim alıyor. Birçok desteklerimiz var. Mal ihracatı için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) 25,5 milyar, hizmetler ihracatı için yine DFİF'ten 7,5 milyar. Toplam 33 milyar desteklerimiz var." dedi.

Bakan Bolat, Suriye'nin yeniden imarına Türkiye'nin katkıda bulunduğunun altını çizerek, Suriye Sanayi Bakanlığı ile gelecek hafta içinde Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi kurmak için anlaşma imzalayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Temmuz Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
Adana’da eğitim uçağı düştü Adana'da eğitim uçağı düştü
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan

18:23
Tuncer Bakırhan’dan CHP’ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
01:23
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü
Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
01:19
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
00:01
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı
Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
23:59
2 aylık eşini ’düğün hediyesi’ satırla öldürmüş
2 aylık eşini 'düğün hediyesi' satırla öldürmüş
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
23:03
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
22:49
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
22:43
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
22:25
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 19:23:41. #7.12#
SON DAKİKA: İhracatta Temmuz Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.