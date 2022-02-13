İKMİB Başkanı Pelister, Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun Açıklaması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından detayları açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki 60 milyar TL'lik paketi iş dünyası ve kimya sektörünün geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini bildirdi.

Pelister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşürülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati tarafından detayları duyurulan KGF kapsamındaki 60 milyar TL'lik paketi iş dünyası ve kimya sektörünün geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Vadeleri değişen ve 6 ay ila 2 yıl arasında ödemesiz bir seçenek ile uygun faiz oranlarını kapsayan 3 ayrı destek paketi ile KOBİ'lerimizin ve ihracatçılarımızın sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşması desteklenecek." ifadesini kullandı.

Özellikle kalkınma planlarındaki öncelikli hedef sektörler arasında bulunan kimyanın, yatırım destek paketinden yararlanabildiğine işaret eden Pelister, şunları kaydetti:

"Yatırım kredilerinin azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacağı açıklandı. KOBİ'lerin 25 milyon, büyük şirketlerin 100 milyon TL'lik yatırım kredisine yüzde 16 faizle ulaşabileceği belirtildi. Kimya sektörümüzde katma değeri yüksek yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. Bu açıdan 60 milyar TL olarak hazırlanan paket tutarının biraz daha artırılmasını ve KOBİ ihracatçılarımıza verilen desteğin biraz daha pekiştirilmesini de bekliyoruz. Sektörümüzde ithalat bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile birlikte bu tarz yatırım ve ihracatı destekleyici paketlerin olması da sektörümüz adına memnuniyet verici."

Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin de enflasyonun seyri açısından olumlu bir etki yaratacağını belirten Pelister, "Enflasyonla mücadele kapsamında diğer sektörlere ham madde ve yarı mamul tedariki sağlayan kimya sektörümüzde de KDV ve ÖTV gibi giderlerin düşürülmesi veya azaltılması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.