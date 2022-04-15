İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Yüzde 9 faiz kredisi desteğini önemli görüyoruz" - Son Dakika

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşam açıkladığı ihracatçılara ve turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yönelik yüzde 9'a kadar düşen bir faiz oranı ile uzun vadeli Türk Lirası olarak verilecek finansman biz ihracatçılar için çok sevindirici bir müjde oldu." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, özellikle kimya sektöründe ihracatçıların düşük faizli uzun vadeli finansmana erişimi konusunda beklentileri olduğunu belirtti.

"Hem yapılacak yeni yatırımların önü açılmış olacak hem de pek çok sebepten son zamanlarda sermaye ve finansman ihtiyacı artan firmalarımıza bir can suyu olacak." diyen Pelister şöyle devam etti:

" Sektörümüzde ithalat bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara ihtiyaç var. İKMİB olarak, 2019 yılında kimya sektörümüzün hammadde ve yarı mamul ihtiyacını ithal bağımlılığından kurtarmak ve sektörümüzde yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla 103 kimya ürün grubunu inceleyerek, Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzu kamu yönetimimize ve sektörümüze sunmuştuk.

Bu ürün gruplarından 98'inin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Destek Programına alınmasını sağladık. Bu kapsamda 421 ürün grubu için çağrıya çıkıldı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile birlikte bu tarz yatırım ve ihracatı destekleyici paketlerin olması da sektörümüz adına memnuniyet verici. Özellikle yüzde 25'lere kadar yükselen faiz ortamında yüzde 9 oranlı bu faiz kredisi desteğini çok önemli görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını ifade etti.

Bu kredi paketinin KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacağı açıklandı. Bu kredi paketinden yararlanabilmek için belge karşılığı isteniyor ama bunun için özellikle üretim yapan firmalarımızın işletme sermayesine ihtiyacı var. Bu paketin yanında İşletme sermayesi için de faiz oranı yüzde 10 civarında bir kredi desteği bekliyoruz."

Pelister, kimya sektörü başta olmak üzere tüm ihracatçılar adına çok memnuniyet verici olan bu önemli destek için Cumhurbaşkanına teşekkür ettiklerini, bir an evvel hayata geçirilmesini ve firmaların bu destekten yararlanmasını beklediklerini belirtti.