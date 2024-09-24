İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı Düştü

İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı Düştü

TCMB, eylülde imalat sanayinin kapasite kullanım oranının %74,9'a gerilediğini açıkladı.

24.09.2024 11:47
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinin kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Eylül 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Oranlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 74,9 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 75,9'ye yükseldi. İmalat sanayisinin kapasite kullanım oranı, Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Söz konusu dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 73,5 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı Düştü - Son Dakika

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