IMEI Ücreti 45 Bin 614 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

IMEI Ücreti 45 Bin 614 Liraya Yükseldi

Yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 45 bin 614,20 liraya çıktı.

31.12.2024 10:43
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Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti, 45 bin 614,20 liraya yükseldi. IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı telefonların fiyatını geçti.

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bazı vergi ve harçların yeni ücretleri belli oldu. Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya yükseldi. IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı cep telefonların fiyatını geçti.

IMEI kayıt ücretinin yıllara göre değişimi

2015 yılında 131 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2016 yılında 138 TL'ye yükselmişti. 2017 yılında ise 149 TL olan IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL'ye yükseldi. IMEI ücreti 2019 yılında ise 1.500 TL'ye yükseldi. 2020 yılında 1.838 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2021 yılında 2 bin 6 TL oldu. IMEI kayıt ücreti, 2022 yılında ise 2 bin 738 TL oldu. 2023 yılında ise IMEI ücreti 6 bin 91 TL oldu. IMEI kayıt ücreti, yıl içinde ikinci kez zamlandı. Temmuz ayında 3 katından fazla zamlanan IMEI kayıt ücreti, yılı 20 bin TL ile kapattı. 2024 yılında ise IMEI ücreti 31 bin 692 TL olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi IMEI Ücreti 45 Bin 614 Liraya Yükseldi - Son Dakika

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