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IMF, Çin'in ekonomik toparlanmasında ivmenin yavaşladığını belirtti - Son Dakika

IMF, Çin'in ekonomik toparlanmasında ivmenin yavaşladığını belirtti

28.01.2022 18:58
IMF, Çin'in ekonomik toparlanmasında ivmenin yavaşladığını belirtti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasının oldukça önde ancak zayıf tüketim nedeniyle dengeden yoksun olduğu ve ivmesinin yavaşladığını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasının oldukça önde ancak zayıf tüketim nedeniyle dengeden yoksun olduğu ve ivmesinin yavaşladığını bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çin'in toparlanması oldukça önde ancak dengeden yoksun ve ivme yavaşladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin ekonomik toparlanmasındaki yavaşlamanın politika desteğinin hızla geri çekilmesine, başarılı aşı kampanyasına rağmen tekrarlayan Kovid-19 salgınında tüketimin gecikmeli toparlanmasına ve gayrimenkul yatırımlarının yavaşlamasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, makroekonomik politika desteğinin önemli ölçüde sıkılaştırılmasının büyüme ivmesinin yavaşlamasına katkıda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl yüzde 7,9 büyüdüğü tahmin edilen Çin ekonomisinin 2022'de yüzde 4,8 ve 2023'te yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Çin'in yüksek kaliteli büyümesi için gerekli yapısal reformların temel alanlarda eşit olmayan şekilde ilerlediğine işaret edilen açıklamada, Çin'in iklim stratejisinin ayrıntılı eylem planlarının yayımlanmasıyla şekillenmeye başladığı ancak kilit reel sektör reformlarında çok az ilerleme kaydedildiği veya hiç ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada, teknoloji sektörlerini hedefleyen düzenleyici politikaların ise rekabeti, tüketici gizliliğini ve veri yönetimini güçlendirmeyi amaçlarken politika belirsizliğini artırdığı bildirildi.

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Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF, Çin'in ekonomik toparlanmasında ivmenin yavaşladığını belirtti - Son Dakika Ekonomi


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