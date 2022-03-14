IMF'den Ukrayna ekonomisi için "derin resesyon" beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi

IMF'den Ukrayna ekonomisi için "derin resesyon" beklentisi

14.03.2022 20:38
IMF'den Ukrayna ekonomisi için "derin resesyon" beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

IMF, 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanının onayı öncesi Ukrayna ekonomisine ilişkin hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Ukrayna ekonomisinin bu yıl "derin" bir resesyon yaşayacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtilerek, artan fiziksel sermaye stoku kaybının ve kitlesel göçün, üretimde önemli ölçüde daralmaya, ticaret akışlarında bir çöküşe, vergi toplama kapasitesinin daha fazla azalmasına, mali ve dış pozisyonlarda daha büyük bir bozulmaya neden olabileceği aktarıldı.

IMF'nin raporunda, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen gibi savaş halindeki diğer ülkelerden gelen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine dayanılarak Ukrayna'da ekonomik üretimin yüzde 25 ila yüzde 35 oranında daralabileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın 4,8 milyar dolarlık dış finansman açığına sahip olduğuna işaret edilen raporda, ülkenin finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının 2022'de geçen yıla kıyasla 10 puan artarak yüzde 60'a yükselmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın büyük bir insani ve ekonomik şokla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, aşağı yönlü risklerin fazlasıyla yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede ödeme sisteminin çalışır, bankaların açık ve çoğunlukla likit durumda olduğu ancak nakit dağılımının bozulduğu aktarıldı.

Yetkililerin piyasaları ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için uygun acil durum önlemleri uyguladığına işaret edilen raporda, mevcut koşullarda uygun bir para politikasını uygulamanın çok zorlu olduğu kaydedildi.

IMF Yönetim Kurulu, 9 Mart'ta Ukrayna'ya yönelik 1,4 milyar tutarında acil durum finansman desteğini onaylamıştı.

YORUMLAR
500
Hindistan, Rusya ile ticareti sürdürmek için alternatif ödeme sistemi geliştiriyor Hindistan, Rusya ile ticareti sürdürmek için alternatif ödeme sistemi geliştiriyor Son dakika gündem: Ukrayna: 'Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti' Son dakika gündem: Ukrayna: 'Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti'

Uluslararası Para Fonu, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: IMF'den Ukrayna ekonomisi için "derin resesyon" beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement