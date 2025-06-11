İmitasyon Takılara Artan İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İmitasyon Takılara Artan İlgi

İmitasyon Takılara Artan İlgi
11.06.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları yükseldikçe, Van'da düğünlerde imitasyon takılara talep artıyor.

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Van ve çevre illerinde gösterişli düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor.

Gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen imitasyon takılar, hem takıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın takıların fiyatlarının 600-700 bin liralara kadar çıkması, düğün yapacak çiftleri ve davetlileri alternatif arayışına yöneltti. Bu kapsamda bakır, pirinç ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılmasıyla elde edilen imitasyon takılar, şık görünümü ve uygun fiyatıyla büyük ilgi görüyor. Van'da hizmet veren takıcılar, bire bir altına benzeyen setleri 20-30 bin TL'ye vatandaşın beğenisine sunuyor.

Düğünlerde göz kamaştıran bu takıların gerçeğinden farkının neredeyse ayırt edilememesi, özellikle maddi imkanları sınırlı olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Vatandaşların genellikle düğünden sonra altınları bozdurması nedeniyle işçilikli ürünlere olan ilgi azalırken, görünüm olarak altınla birebir olan imitasyon ürünlere talep hızla yükseliyor.

"Görüntü olarak altınla birebir aynı"

İHA muhabirine konuşan Zana Borak isimli esnaf, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda imitasyon ürünlere olan yönelimin daha da artacağını belirtti. Borak, "Altın fiyatları arttıkça, insanımızın alım gücü düşüyor ve bu da çiftlerimizin düğün yapmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç doğdu. Biz de araştırdık; bu tarz ürünleri nerede bulabiliriz diye düşündük. Sonuç olarak bölgemizde güzel bir işe örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Evlenen çiftlerimiz mutlu, biz ise gelen talepten memnunuz. Örnek vermek gerekirse, şu an altının gramı yaklaşık 4 bin 250 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu doğrultuda, örnek bir bilezik üzerinden gösterecek olursak, 22 ayar bir bileziğin ortalama fiyatı 50-60 bin liradan başlıyor. Biz ise bu bileziğin imitasyonunu sadece 500 liraya satıyoruz. Pirinç madenden yapılmış olup, görüntü olarak altınla birebir aynıdır. Tek farkı, iç madeninin altın olmaması; dış kaplaması altın suyuyla yapılıyor" dedi.

"İmitasyon ürünlere yönelim oldukça fazla"

Kuyumcu esnafı Ayhan Bağdur ise düşük bütçeli bir düğünün maliyetinin yaklaşık 500 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi. Altının yıllar içinde yüksek meblağlara ulaşmış olması, insanları doğal olarak alternatif arayışlara ittiğini ifade eden Bağdur, "Özellikle gerçek altın olmayan, imitasyon ürünlere yönelim oldukça fazladır. Zaten insanlar genellikle düğünden hemen sonra altınları bozdurdukları için işçilikli ürünlere de fazla ilgi göstermiyorlar. Bu nedenle çoğu kişi, nasıl olsa satacağız diyerek imitasyon ya da sahte ürünlere yöneliyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmitasyon Takılara Artan İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
21:03
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 16:58:30. #7.13#
SON DAKİKA: İmitasyon Takılara Artan İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.