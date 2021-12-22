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İnegöl Belediyesi 22 personel alacak - Son Dakika

İnegöl Belediyesi 22 personel alacak

22.12.2021 15:32
İnegöl Belediyesi 22 personel alacak

İnegöl Belediyesi, 8 ayrı birimde belirsiz süreli olarak çalışacak 22 personel alacak.

İnegöl Belediyesi, 8 ayrı birimde belirsiz süreli olarak çalışacak 22 personel alacak. Başvurular 29 Aralık tarihine kadar sürecek.

İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, kurumda belirsiz süreli olarak çalışacak 22 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 8 ayrı birimde görev yapacak 22 personel için başvurular 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasından alınacak. Şahsen ve online olarak başvuru yapılabilecek. Şahsen başvurmak isteyen vatandaşlar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No: 9 A/1 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Merkezi zemin katında personel işlerine başvurusunu yapabilecek. Online başvurular ise personelhizmetleri@inegol.bel.tr adresinden yapılacak.

Personel alımı yapılacak birimler ve açık iş pozisyonları ise şöyle: Endüstri mühendisi 2 kişi, en az 2 yıl tecrübeli mezar kazma işçisi 2 erkek, temizlik personeli 2 kadın, temizlik personeli araç arkası personel 10 erkek, saha ve yardımcı personel 2 erkek, güvenlik sistemleri teknisyeni/teknikeri 1 kişi, psikolog/ klinik psikolog 1 kişi en az 2 yıl tecrübeli ve gassal 1 erkek 1 kadın. - BURSA

İnegöl Belediyesi 22 personel alacak

İnegöl Belediyesi, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi 22 personel alacak - Son Dakika Ekonomi


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