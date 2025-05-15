Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren AKİA otobüs fabrikasında işçiler eylem yapmaya başladı.
İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren AKİA otobüs fabrikasında işçiler grev yapmaya başladı. Yan hakları ve maaşları gününde alamayan işçiler 3 gündür fabrikada grev yapıyor. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › İnegöl'de AKİA Fabrikası'nda Grev - Son Dakika
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