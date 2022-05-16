İnegöl'de maden suyu firması 20 personel alacak - Son Dakika

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Bursa- Eskişehir Karayolu üzeri 16'ıncı kilometrede üretim tesisi bulunan maden suyu firmasının 20 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevesinde bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, maden suyu firması için 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Bursa-Eskişehir karayolu 16. kilometrede faaliyetini sürdüren firmada çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma; üretim hattında çalıştırılmak üzere 18-45 yaş arası vasıflı vasıfsız 20 erkek üretim makine operatörü alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler" - BURSA