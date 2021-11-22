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ING, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dökümanı'nın hazırlığında danışmanlık görevi aldı - Son Dakika

ING, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dökümanı'nın hazırlığında danışmanlık görevi aldı

22.11.2021 12:10
ING, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dökümanı'nın hazırlığında danışmanlık görevi aldı

ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim" tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı.

ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim" tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2021 itibarıyla Bakanlığın web sitesinde yayımlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın, uluslararası sermaye piyasalarında Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilecek yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil veya kira sertifikası türünden borçlanma işlemlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı, International Capital Market Association (ICMA) 2021 Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Yeşil Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Sosyal Tahvil İlkeleri, Loan Market Association (LMA) 2021 Yeşil Kredi İlkeleri ve LMA 2021 Sosyal Kredi İlkeleri ile uyumlu olacak şekilde oluşturuldu. Bu kapsamda ayrıca, uluslararası değerlendirme şirketi Sustainalytics'ten, hazırlanan çerçeve dokümanın uluslararası standartlara uyumlu, güvenilir ve etkili olduğunu teyit eden "İkinci Taraf Görüşü" (Second-Party Opinion) belgesi de alındı. Sürdürülebilirlik alanında uluslararası uzmanlık ve deneyime sahip ING, daha önce Türkiye'deki farklı birçok finans kuruluşunun Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı hazırlık süreçlerinde de aktif olarak yer aldı ve danışmanlık sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz sürdürülebilirlik alanında finans sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modelimiz ile ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veriyor ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak görüyoruz. ING'nin sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından böylesine önemli bir görevle yetkilendirilmesinden dolayı gurur duyduk. ING olarak biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı'nın hazırlanması sürecine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz."

"Sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam edeceğiz"

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilir bir dünya hedefinde sektörler, kurumlar ve bireyler dahil olmak üzere sistemin tüm parçalarının sorumluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, kolektif bir bakış açısı ile hareket edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü bir grubun parçası olan ING Türkiye olarak biz de bu alandaki uluslararası deneyimimizi Türkiye'de aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Market, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dökümanı'nın hazırlığında danışmanlık görevi aldı - Son Dakika Ekonomi


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