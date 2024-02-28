ING Türkiye, Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin Proje Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye, Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin Proje Başlattı

ING Türkiye, Kahramanmaraş\'ta Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin Proje Başlattı

ING Türkiye, Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasını desteklemek amacıyla Kadın Girişimcilere Turuncu Destek projesini hayata geçiriyor. Banka ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.

28.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
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ING Türkiye, geçtiğimiz sene yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasını desteklemeye yönelik projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, banka ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kadın Girişimcilere Turuncu Destek' projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta kadın girişimcileri desteklemeye yönelik bütünsel bir Girişimcilik Eğitim Programı oluşturulacak.

Toplumsal yatırımlarında kadınların güçlendirilmesini destekleyen ING Türkiye, geçtiğimiz sene yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik projeleri önceliklendiriyor. 11 yıl önce kurduğu Operasyon ve Çağrı Merkezi ile Kahramanmaraş'ta güçlü bir varlığı bulunan banka, bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Banka ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kadın Girişimcilere Turuncu Destek' projesi kapsamında kadın girişimcileri desteklemeye yönelik bütünsel bir Girişimcilik Eğitim Programı oluşturulacak.

Depremden etkilenen kadın üreticiler, kadın girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilecek projede, depremlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülen araştırma ile bölgedeki ihtiyaçlara göre eğitim içeriğinin oluşturulması hedefleniyor. Projeye başvuruda bulunan ve katılmaya hak kazanan kadın girişimci ya da girişimci adayları eğitim ve mentorluk programından faydalanacak. Projeye 15 Mart tarihine kadar KAGİDER web sitesi üzerindeki projeler sayfasından başvuru yapılabiliyor.

Başvuruların kagider.org/tr/projeler/kagider-ing-turkiye-is-birligi-ile-kahramanmarasta-kadin-girisimcilere-turuncu-destek-projesi adresinden yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ING Türkiye, Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin Proje Başlattı - Son Dakika

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