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İngiltere, Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini et ve peynir anlaşmazlığı nedeniyle aksattı - Son Dakika
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İngiltere, Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini et ve peynir anlaşmazlığı nedeniyle aksattı

İngiltere, Kanada ile yürüttüğü Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini, et ve peynir konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle durdurma kararı aldı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla mevcut anlaşmanın devam ettiği ticaret, yeni bir ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdürüldüğü iki ülke arasında Mart 2022'de başlayan görüşmeler, et ve peynir ticaretine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle durduruldu. İngiliz hükümet, daha güçlü bir ticari ilişki kurmak için gelecekte Kanada ile görüşmelere yeniden başlamaya açık olduklarını belirtti.

İngiltere, Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini et ve peynir anlaşmazlığı nedeniyle aksattı
26.01.2024 - 17:45,
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İngiltere, Kanada ile son 2 yıldır yürüttüğü Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini, et ve peynir konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aksıya aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere ve Kanada arasındaki ticaret, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla mevcut anlaşmanın devredilmesi şeklinde devam ederken, iki ülke son 2 yıldır Brexit sonrası yeni bir ticaret anlaşması için görüşmeleri sürdürüyordu.

Ancak İngiltere, Mart 2022'de başlayan görüşmeleri, et ve peynir ticaretine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle durdurma kararı aldı.

Haberlerde, İngiliz hükümet sözcüsünün, "Ticaret müzakereleri karmaşık bir süreçtir ancak bazen ilerleme kaydedilmediği takdirde duraklamak doğru olabilir. Daha güçlü bir ticari ilişki kurmak için gelecekte Kanada ile görüşmelere yeniden başlamaya açığız." ifadelerine yer verildi.

Kanada, daha önce İngiliz mevzuatında engellenen "hormonlu sığır eti" ihracatı konusunda imtiyazlar talep etmişti.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch da hafta başında yaptığı açıklamada, Kanada'nın süt ürünleri konusunda çok kısıtlayıcı olduğunu ve bu durumun "zorlu bir tartışma ortamı yarattığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Kanada, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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