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İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü - Son Dakika

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü

12.02.2022 12:53
İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü

Artan küresel jeopolitik risklerin etkisiyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü.

Artan küresel jeopolitik risklerin etkisiyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü.

İngiliz araç sigorta şirketi RAC tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının 12 Şubat itibarıyla litre başına 1,47 sterlin, dizel benzinin fiyatı ise 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Ülkede en son geçen yılın son çeyreğinde ağır araç sürücülerinin sayısının ihtiyacın altında kalması nedeniyle akaryakıt sıkıntısı ortaya çıkmış, en son akaryakıt fiyatlarında kasım ayı itibarıyla bu seviyelere yaklaşılmıştı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oldu.

Petrol fiyatları son dönemde Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimler nedeniyle yükseliyor. İngiltere'de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece son verilerle birlikte ülkede yıllık enflasyonun yüzde 7,2 olduğu 1992 yılının mart ayında bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics, yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bu ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki "üst fiyat limiti"nin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada gaz ve elektrik faturalarında fiyat tavanının yıllık 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltildiği belirtilmişti.

Küresel gaz fiyatlarında rekor artış yaşandığının ifade edildiği açıklamada, tavan fiyatın yükseltilmesinden 22 milyon müşterinin etkilemesi bildirilmişti.

Söz konusu artışla, otomatik ödeme yapan müşterilerin gaz ve elektrik faturalarında yıllık ortalama 694 sterlin artış olacağı hesaplanıyor.

Ofgem, 2019'dan bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst fiyat limiti uyguluyor.

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Akaryakıt, Sterlin, England, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü - Son Dakika
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