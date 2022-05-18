İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

18.05.2022 10:32
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya- Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Enflasyon, England, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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