İngiltere'de Özel Sektörde İstihdamda Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Özel Sektörde İstihdamda Düşüş

İngiltere'de özel sektör istihdamı, Ocak 2021'den bu yana en sert düşüşü yaşadı.

16.12.2024 14:46
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İngiltere'de aralıkta özel sektör istihdamında yaklaşık 4 yılın en sert düşüşü görüldü.

S&P Global, İngiltere'de aralık ayına ilişkin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bileşik PMI aralıkta 50,5 olarak ölçüldü. Kasım ayında da 50,5 olan bu seviye, son 13 ayın en düşük aktivitesi olarak kayıtlara geçmişti.

İngiltere'de aralıkta hizmet sektörü aktivitesi ise kasımdaki 50,4 seviyesine göre artış göstererek 51,4'e yükseldi.

İmalat PMI 47,3 ölçülürken, bu rakam da son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Özel sektör üretimi ve ticari faaliyetlerdeki artış hizmet sektörünün dengelenmesine katkı sağlamasına rağmen, bu dönemde ülkede azalan talep, artan istihdam maliyetleri ve daralan marjların etkisiyle, özel sektör istihdamında Ocak 2021'den beri görülen en keskin düşüş kaydedildi.

S&P Global Intelligence İş Dünyası Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2024'ün sonuna gelirken ekonomik büyümenin durması, istihdamın azalması ve enflasyonun yeniden yükselişe geçmesiyle iş dünyasının bir kasvet tablosu içinde olduğunu belirtti.

Şirketlerin, satışlar için daha zorlu bir görünümün yanı sıra, özellikle İngiltere'nin Sonbahar Bütçesi'nde açıklanan değişikliklerin bir sonucu olarak personel için artan maliyetleri tarttığını ve iş dünyası güveninin iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini dile getiren Williamson, "Anketin fiyat göstergeleri enflasyonun yeniden yükselişe geçtiğine işaret ediyor. Firmalar, ulusal sigorta primlerindeki artışa ve personel alımına ilişkin yeni düzenlemelere işe alımlarda belirgin bir geri çekilmeyle karşılık veriyor ve bu da salgın hariç tutulduğunda aralık ayında istihdamın 2009'daki küresel mali krizden bu yana en hızlı şekilde düşmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Williamson, aralık PMI verilerinin ekonominin dördüncü çeyrekte yavaşladığını gösterdiğini belirterek, "Güven kaybı ve artan işten çıkarmalar, yeni yıla girerken daha kötüsünün olacağına işaret ediyor. İngiltere Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar politika faizini düşürme konusunda temkinli davranabilir, ancak enflasyonun yeniden canlanma sinyalleri vermesi 2025'e ilişkin riskleri daha da arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İş Dünyası, İngiltere, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Özel Sektörde İstihdamda Düşüş - Son Dakika

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