İngiltere'den Yeni Bütçe Planı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, gelecek 4 yılda bilişim, altyapı ve sağlık sistemine daha fazla kamu harcamasını içeren yeni bütçe değerlendirmesini açıkladı.

Planının 2026-2029 dönemine ait kamu harcamalarının ve 2030'a uzanan yatırımları içerdiğini belirten Reeves, kamu hizmetleri bütçesinin yıllık yüzde 2,3 büyüyeceğini dile getirdi.

Reeves, bu artışın daha önceki planlara göre toplamda 190 milyar sterlin daha fazla bütçe anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu hükümet, ülkemizin güvenliği, sağlığı ve ekonomisine yatırım yapıyor ki çalışanlar daha refah içinde yaşayabilsin." dedi.

"Sığınmacıların otel kullanımının sona ermesiyle vergi mükellefleri yılda 1 milyar sterlin tasarruf edecek"

Rachel Reeves, sığınmacıların otel kullanımının bu parlamento dönemi içinde sona ereceğini bildirerek, bir önceki hükümetin sınır kontrolünü kaybettiğini, sığınmacıların otel kullanımının sona ermesiyle vergi mükelleflerinin yılda 1 milyar sterlin tasarruf edeceğini söyledi.

Bu arada, Reeves'in açıkladığı bütçe değerlendirmesine göre, nükleer enerji için açıklanan 14,2 milyar sterlinlik kamu harcamasının yanı sıra araştırma ve geliştirmeye 86 milyar sterlin, konut inşası için 39 milyar sterlin ve sağlık sisteminin dijitalleşmesi için 10 milyar sterlin bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, ulusal sağlık sistemi harcamaları yıllık yüzde 3 artırılacak.