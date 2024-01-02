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İngiltere imalat sanayisindeki daralma geçen yılın aralık ayında da devam etti.
S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede 2023 yılının aralık ayında imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 46,2 değerine gerilediği bildirildi.
İmalat sanayi PMI, kasım ayında 47,2 olarak hesaplanmıştı.
PMI verilerinde 50 değerinin üstü büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.
İngiltere'de imalat sanayi 17 aydır daralma gösteriyor.
Son Dakika › Ekonomi › İngiltere İmalat Sanayisinde Daralma Devam Ediyor - Son Dakika