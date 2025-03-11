İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

TÜİK, inşaat maliyet endeksinin yıllık %26,61, aylık %9,10 arttığını açıkladı.

11.03.2025 10:17
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 26,61 arttı, aylık yüzde 9,10 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,10 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,61 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 27,09 arttı, aylık yüzde 9,39 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 9,39 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 24,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,05 arttı, aylık yüzde 8,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 36,65 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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