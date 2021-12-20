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İnternetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçları - Son Dakika

İnternetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

20.12.2021 14:07
İnternetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

Soğuk kış günlerinde oturdukları yerden sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Soğuk kış günlerinde oturdukları yerden sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. E-ticaret firmalarının satış yaptıkları tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan Shopside, internetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçlarını paylaştı.

Yeni yıla sevdiklerini mutlu ederek girmek isteyenlerin alışveriş telaşı başladı. Binlerce hediye seçeneğini oturdukları yerden görmek isteyenler internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ancak markaların internet sitelerinin yanı sıra pazaryerlerinde faaliyet gösteren 300 binin üzerinde işletme bulunması, tüketicilerin seçim yapmasını zorlaştırabiliyor. Özellikle ürünün doğru, eksiksiz, hasarsız ve zamanında teslim edilip edilemeyeceği gibi konular tüketicinin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. E-ticaret firmalarının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağlayan e-ticaret yönetim uygulaması Shopside, internet üzerinden güvenli alışveriş yapmak için ipuçları verdi.

Pazaryerlerinden alışveriş yaparken dikkat edilecekler

İnternetten güvenli alışveriş için söz konusu uygulama tarafından şu açıklama yapıldı:

"Pazaryerlerinden yapılan alışverişlerde, işlem pazaryerinin güvencesinde olduğu için herhangi bir sorunda muhatap bulmak ve sorunu çözmek daha kolay ve mümkün. Yine de pazaryeri alışverişlerinde satıcı puanına dikkat edin. Ürünün yorumlarını muhakkak okuyun. Farklı sitelerde daha farklı ürün açıklamaları ve fotoğrafları olup olmadığını kontrol edin. Bunlara ek olarak satıcı firma ismini arama motorlarında aratabilir, yorum siteleri gibi alternatif platformları inceleyebilirsiniz.

Firmanın e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken dikkat edilecekler

Firmanın kendi sitesinden alışveriş yapmayı tercih ediyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) portalı üzerinden satın alma işlemi yapmak istediğiniz e-ticaret sitesinin kaydını sorgulayabilirsiniz. Pazaryeri alışverişlerinde olduğu gibi burada da firmanın ismini aratabilir, alternatif platformları kullanarak diğer kullanıcıların olumlu-olumsuz yorumlarını okuyabilirsiniz.

Güvenli bir alışveriş deneyimi için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alışveriş yapacağınız web sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığı. Bunu, alışveriş yapmak istediğiniz internet sitesinin adresindeki kilit işaretinden ve link çubuğunda "https//" yazmasından anlayabilirsiniz. Kredi kartınızın başkaları tarafından kopyalanmasını engelleyen bir sistem olan SSL, girmiş olduğunuz bilgilerin şifrelenmesi açısından önemlidir.

Ayrıca kredi kartı ödemelerinde kullanılan 3D Secure sistemi de güvenliği artırıcı yöntemler arasında yer alıyor. Kartınızdan para çekilmeden önce telefonunuza bankanızdan bir onay şifresi gönderilmesiyle gerçekleşen 3D Secure ile sizin bilginiz dışında yapılabilecek herhangi bir işlemi önleyebilirsiniz.

Güvenli bir internet alışverişi için bir diğer önemli madde ise sanal kart. Limiti yüksek bir kredi kartı yerine sanal kart kullanmayı tercih ederek, ana kartınızın kopyalanma riskini en aza indirmeniz mümkün." - İSTANBUL

İnternetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçları

E ticaret, alışveriş, İnternet, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnternetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçları - Son Dakika Ekonomi


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