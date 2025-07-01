İpek Böceği Yetiştiriciliğinde Başarı Örneği - Son Dakika
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İpek Böceği Yetiştiriciliğinde Başarı Örneği

İpek Böceği Yetiştiriciliğinde Başarı Örneği
01.07.2025 11:33
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Serdar Demirkapı, Bilecik'te 4 yılda 80 kg koza üreterek ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.

Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde 4 sene önce devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiriciliği tesisi kuran Serdar Demirkapı, her sene ortalama 80 kilogram koza elde ediyor.

Kentteki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kendisine ait iş yerinde motor teknisyenliği yapan 48 yaşındaki Serdar Demirkapı, 2021 yılında, çocukluğunda ailesine yardımcı olduğu ipek böceği yetiştiriciliğiyle yeniden ilgilenmeye karar verdi.

Aynı yıl kolları sıvayan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı"ndan haberdar olan Demirkapı, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla programa başvurdu.

Demirkapı, aldığı 120 bin lira hibe desteğiyle makine, ekipman, ipek böceği ve dut fidelerini temin ederek Mayıs 2021'de, köyünde kendisine ait 6 bin 211 metrekarelik arazide üretime başladı.

Tesisini kurduğu günden bu yana mayıs ve haziran aylarının tamamını eşi Yeliz Demirkapı'yla Dereşemsettin'de geçiren, ipek böcekleriyle adeta çocukları gibi ilgilenen Demirkapı, haziranın sonlarına doğru elde ettiği ipek kozalarını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) satıyor.

İki çocuk babası Serdar Demirkapı, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana kırsal yaşama ilgi duyduğunu söyledi.

Bilecik'te uzun yıllardır ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Demirkapı, "Başvurumuz sonucu bina ve makine desteği ile dut bahçesi kurulumuyla ilgili yüzde 100 hibe aldık. Bu yıl 4'üncü senemiz bitiyor. Gelecekte kapasite artırımı yapmayı planlıyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir ürün." dedi.

Yılda bir kez ürün alınıyor

Demirkapı, üretim sürecinde zaman zaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden ipek böceği yetiştiriciliğine dair eğitimler aldıklarını dile getirdi.

İpek böceklerini her sene mayıs aylarında Kozabirlik'ten temin ettiklerini ifade eden Demirkapı, şunları kaydetti:

"Böcekleri bize yumurtadan çıkmış halde veriyorlar. Üretimin yaklaşık 40 günlük bir süresi var. Bu süre içinde de 4 yaş dönemi oluyor. '5'inci yaş' olarak tabir edilen 8-10 günlük yoğun beslemeden sonra koza dönemi başlıyor. Bu da 3-4 gün sürüyor. Üretim haziranın son haftasında bitiyor. Yılda bir sefer üretim yapılıyor."

Demirkapı'nın eşi, ev kadını 44 yaşındaki Yeliz Demirkapı da tesiste çalışırken büyük keyif aldığını aktardı.

Çocuklarının önceden ipek böceklerinden korktuğunu belirten Demirkapı, "Artık ellerine bile alıyorlar. Çok seviyorlar. İpek böceklerinin dut yapraklarını yerken çıkarttıkları ses değişik bir ses. Sanki yağmurlu bir havanın sesi gibi. İnsana huzur veriyor, dinlendiriyor." diye konuştu.

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ise ellerinden geldiğince üreticilerin yanlarında olduklarına söyledi.

Bu mesleği herkese tavsiye eden Genç, "Üreticilerimiz çok memnun. Özellikle bu yıl güzel verim aldık. Üreticiler yaklaşık 40 gün gibi bir sürede iyi gelir elde edebiliyorlar. Bu sürede de ortalama 10 günlük bir zahmeti var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, bilecik, Yaşam, Tarım, Koza, Son Dakika

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