iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek - Son Dakika
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iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek

04.08.2023 10:43

Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirterek iPhone 8 ve iPhone X'lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu. Bu durumun telefonların değerini yarı yarıya düşüreceği belirtiliyor.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirterek iPhone 8 ve iPhone X'lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu.

DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞECEK

Apple'ın eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.

7 PLUS VE 6S'LERDE DE OLMUŞTU

2017'de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X'in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S'lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ İLK KEZ KULLANILMIŞTI

Apple'ın büyük önem verdiği iPhone X piyasaya 999 dolarlık fiyat etiketiyleçıkmış ve Touch ID yerine Facial ID isimli yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk iPhone ürünü olarak kayıtlara geçmişti.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Devleti yöneten sorumlu bir idareci Ülkemde sattığı cihaza güncelleme yüklemeyip çöpe çeviren iPhone firmasının satış yapmasını yasaklarım Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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