İş Bankası 2024'te 45,5 Milyar Lira Net Kar Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası 2024'te 45,5 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Türkiye İş Bankası, 2024 yılında 45,5 milyar lira net kar açıklayarak büyümesini sürdürdü.

12.02.2025 19:46
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Türkiye İş Bankası, 2024'te 45,5 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 35,5 artışla 3,3 trilyon liraya yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 1,7 trilyon lirası nakdi, 582,7 milyar lirası gayri nakdi krediler olmak üzere 2024 yıl sonu itibarıyla 2,3 trilyon liraya yükselen İş Bankası, yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün portföyü ve toplumun her kesiminden tasarruf sahiplerine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini de 2,1 trilyon liraya yükseltti.

Türkiye'den 2025 yılında yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9,125 seviyesinde oluştu. Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar dolara ulaşan talep geldi.

Uluslararası piyasalarda Bankaya duyulan güvenin bir göstergesi olan bu işlemden önce kasım ayında da Banka, toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı ve böylece 2023 yılının aynı döneminde kullanmış olduğu krediyi yüzde 124 oranında yeniledi.

Küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkenin sektörel dinamiklerine ve müşterilerinin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklanarak karbonsuzlaşma rotalarını oluşturan Banka, 2024 yılında bir ilke daha imza attı ve Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini duyurdu.

Tarım ve girişimcilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda geleneksel banka şubelerinden ayrışan ihtisas şubelerini yaygınlaştıran Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında ülke için stratejik öneme sahip turizm sektörüne odaklanmak üzere ilk Turizm İhtisas Şubesi'ni de Antalya'da hayata geçirdi.

2024 yılında 45,5 milyar lira net kar elde eden Bankanın öz kaynak büyüklüğü 2023 yıl sonuna göre yüzde 18,9 oranında artarak 318,3 milyar liraya ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,7 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 100. yılı geride bırakırken iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka, kültür-sanat, eğitim, çevre, spor, bilim gibi birçok alanda büyük projelere ve işbirliklerine imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Büyük bir heyecan ve coşkuyla ikinci yüzyıla başlarken, her zaman bir finansal kuruluştan fazlası olduklarını ortaya koyarak ülkeye hizmet etmeye, ekonomik ve toplumsal gelişime destek olmaya, geleceğe taşınabilecek ve çocuklara gururla bırakılabilecek kalıcı değerler yaratmak için sorumluluk almaya devam edeceklerini kaydeden Aran, "Uluslararası piyasalarda ilk kez gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracımızla da ikinci yüzyılımıza çok güçlü bir giriş yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası 2024'te 45,5 Milyar Lira Net Kar Elde Etti - Son Dakika

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