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İş Bankası kuruluşu MOKA'ya elektronik para ihraç izni - Son Dakika

İş Bankası kuruluşu MOKA'ya elektronik para ihraç izni

16.02.2022 10:42
İş Bankası kuruluşu MOKA'ya elektronik para ihraç izni

Türkiye İş Bankası'nın, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşu MOKA, faaliyet alanını genişletti.

Türkiye İş Bankası'nın, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşu MOKA, faaliyet alanını genişletti.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (MOKA), faaliyetleri arasına ödeme aracı ihraç ve kabulü, ödeme hesabı işletilmesi ve elektronik para ihracı hizmetlerini de ekledi.

"Yeni lisansla hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz"

MOKA Genel Müdürü Halim Memiş, müşteri deneyimini ana odağına alan çözümlerle finansal hizmetler sektörüne katkı sağlamak ve bu alanda müşterilerine yenilikçi ürünler sunmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Türkiye'de 6493 Sayılı Kanun kapsamında lisans alan ilk finteklerden biriyiz. Çok kısa süre içerisinde yoğun bir çalışmayla gerekli lisansların alınmasına ilişkin süreçleri tamamladık. Yeni lisansımız sayesinde, mevcutta ödeme kabulü alanındaki faaliyetlerimize e-para ihracını da ekleyerek hedeflerimize daha hızlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

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Türkiye İş Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası kuruluşu MOKA'ya elektronik para ihraç izni - Son Dakika Ekonomi


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