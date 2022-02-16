MOKA'ya elektronik para ihraç izni

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ (MOKA), elektronik para ihraç izni aldı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluşu MOKA, TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, faaliyetleri arasına ödeme aracı ihraç ve kabulü, ödeme hesabı işletilmesi ve elektronik para ihracı hizmetlerini de ekledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan MOKA Genel Müdürü Halim Memiş, müşteri deneyimini ana odağına alan çözümlerle finansal hizmetler sektörüne katkı sağlamak ve bu alanda müşterilerine yenilikçi ürünler sunmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini bildirdi.

Memiş, "Türkiye'de 6493 Sayılı Kanun kapsamında lisans alan ilk finteklerden biriyiz. Çok kısa süre içerisinde yoğun bir çalışmayla gerekli lisansların alınmasına ilişkin süreçleri tamamladık. Yeni lisansımız sayesinde, mevcutta ödeme kabulü alanındaki faaliyetlerimize e-para ihracını da ekleyerek hedeflerimize daha hızlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.