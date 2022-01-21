İş Bankası'ndan lisanslı depoculuğun geliştirilmesine destek

İş Bankası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Elektronik Ürün Senetleri'ne dayalı kredi imkanı sunuyor.

Türkiye'de tarım sektörü dünyadaki değişimlere ayak uydurarak dönüşüyor. Üreticinin pazara ve finansmana daha rahat erişiminin de kapısını açacak etkiye sahip bu dönüşüm, zirai teknikler konusunda gelişimin yanı sıra tarım ekosisteminde teknoloji ve dijitalleşmenin daha yoğun kullanımını da içeriyor. Tarım ürünlerinin finansallaşması, vadeli piyasaların oluşması, gıda-tarım/Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) yatırım fonları gibi araçların ortaya çıkması, tarımın finansmanında menkul kıymetleştirme uygulamaları hem sektör hem de Türkiye açısından önem taşıyor. İş Bankası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Elektronik Ürün Senetleri'ne dayalı kredi imkanı sunuyor.

ELÜS'lerle daha geniş kitleler finansman imkanına kavuşuyor

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) alım satımına aracılık ettiği ELÜS'ler ile hem çok daha geniş kitleler finansman imkanına kavuşuyor hem de piyasada oluşan fiyattan/hareketlerden faydalanabiliyor. ELÜS, bu özellikleriyle yatırımcılar için TÜRİB sayesinde değerlendirilebilen bir yatırım aracı, üreticiler ve tüccarlar için de bir finansmana erişim çözümü haline geliyor.

"2021'de önceki yılın 3,6 katı ELÜS kredisi kullandırdık"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yaptığı açıklamada, tarım sektörünün derinleşmesinin, farklı finansal araçların kullanıma sunulmasının lisanslı depoculuk faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Şimşek, "Bu anlamda TÜRİB'in varlığı ve sunduğu hizmetler çok kıymetli. Lisanslı depolar, tarım üretiminin kayda alınarak bu alandaki politikaların daha sağlıklı oluşmasını, uzun süreli saklama olanağıyla fiyat dalgalanmalarının kontrol altına alınmasını ve gıda güvenliğini sağlıyor. Biz de TÜRİB ile olan işbirliğimiz sayesinde üreticilere, çiftçilere elektronik ürün senetlerine dayalı kredi imkanı sunuyoruz. Böylece üretici ve tüccarlar, kendilerine ait ELÜS'leri bankalara teminat olarak göstererek rahatlıkla finansman imkanına kavuşabiliyor" diye konuştu.

2021 yılında kullandırdıkları ELÜS kredilerinin tutarının önceki yılın yaklaşık 3,6 katında olduğunun altını çizen Şimşek, "Bu gelişme sektörün derinleşmesi açısından son derece sevindirici. Bu konuda çalışanlarımızı da eğitiyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında anlayıp hızlı çözüm üretebilmeleri için lisanslı depoculuk işleyişiyle ilgili eğitimler veriyoruz" dedi.

"156 depo, hububat rekoltesinin yüzde 25'ine yakınına ev sahipliği yapacak potansiyele ulaştı"

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise şunları söyledi: "Borsamızın içerisinde yer aldığı ekosistemin temeli, tarım ürünlerinin dijitalleştirilip, tedavül kabiliyeti olan senede dönüştüren ELÜS ve saklandığı lisanslı depolardır. 41 il, 125 ilçe, 223 farklı lokasyonda 8,3 milyon ton saklama kapasitesi ile hizmet veren 156 lisanslı depo, Türkiye hububat rekoltesinin yüzde 25'ine yakınına ev sahipliği yapabilecek potansiyele ulaşmıştır. ELÜS'ler sağlam ve likiditesi yüksek kredi teminatıdır. ELÜS kredileri de lisanslı depoculuğun gelişiminde ve ELÜS'ün kullanımının yaygınlaştırılması açısından önem ve destek verdiğimiz bir finansman çözümüdür. Çiftçimizin finansmana daha kolay ulaşması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) desteği ile ELÜS'lerin teminat olarak kabul edilebilirliğinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. BDDK, ELÜS'lerin daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması için ilgili mevzuatta değişikliğe giderek ELÜS'leri 'İkinci Grup Teminatlar' altında sınıflandırmıştır. Çiftçimizin finansmana erişiminde bankacılık sektörü ile ihtiyaçların belirlenmesi, süreçlerin iyileştirmesi çerçevesinden iş birliğine önem veriyoruz." - İSTANBUL