İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu - Son Dakika
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İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu

11.06.2022 10:52
İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz yıllarda açılan iş kulübü, 2022 yılı içerisinde bin 336 kişiyi iş sahibi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz yıllarda açılan iş kulübü, 2022 yılı içerisinde bin 336 kişiyi iş sahibi yaptı.

Düzce Valiliği, Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., İŞ-KUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan İş Kulübü, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde iş bulmak için kulübe başvuran binlerce kişi ile birebir görüşerek istedikleri işe göre yönlendirme yapan kulüp, 2022 yılı içerisinde genel başvuru talepleri sonrasında bin 336 kişiye işverenin talebi ile eşleştirilerek işe yerleştirilmesi sağlandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce'nin ekonomisi masaya yatırıldı Düzce'nin ekonomisi masaya yatırıldı Hem arkadaşını hem kendini yakalattı Hem arkadaşını hem kendini yakalattı
Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu - Son Dakika

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