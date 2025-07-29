İşçi Sendikalarından TÜHİS\'e Tepki

Türkiye İşçi Sendikaları Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) son teklifini sunduğu toplantıya katılmadıklarını, teklifin bu şekilde gelmesini uygun bulmadıklarını belirtti.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler çerçevesinde hükümeti temsil eden TÜHİS ile işçi kesimi bir araya geldi. Görüşmede, işçi tarafına ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 olarak zam oranları teklif edildi. Hedeflenen enflasyon rakamları üzerinden verilen teklifte, altı aylık dönemlerde enflasyonun bu teklifteki oranların üzerinde çıkması halinde, farkın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.

Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.

Konuyla ilgili TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu. Ağar, "Şu anda yarın saat 11.00'de yapacağımız basın açıklamasına ilgili çalışmalarımız var Genel Başkanımızla birlikte. Onun hazırlığını yapıyoruz. Biz Çalışma Bakanlığı'nın bugün kamuoyuna açıkladığı yeni teklifle ilgili sadece basından duyduğumuz konular var. Biz bunun değerlendirmesi içerisinde değiliz. Yarınki basın açıklamasının çalışmasını yapıyoruz. Onu da bitirmek üzereyiz. Yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanımız, kamuoyunu bu gelişmelerle ilgili bilgilendirilecek" açıklamasında bulundu.

"Bugünkü toplantıya biz gitmedik"

Ağar, TÜHİS'in bugün teklifini sunduğu toplantıda yer almadıklarını, teklifin bu şekilde gelmesini uygun bulmadıklarını belirterek, "Maalesef bu şekilde geldi. Yani bitecekken kamu toplu sözleşmelerini bitmeyecek hale getirdiler. Bunu biz getirmedik. Bunu Çalışma Bakanlığı'nın kamuoyuna açıklamış olduğu 'birinci altı ay yüzde 24, ikinci altı ayda gerçekleşen enflasyon, üçüncü altı ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü altı ayı gerçekleşen enflasyon' deyip de daha sonra vazgeçmesi bu hem bizi üzdü" ifadelerine yer verdi. - ANKARA