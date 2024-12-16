İSG, Nice'e Yeni Uçuş Ekledi

Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 2024'teki son uluslararası hat açılışını Fransa'nın Nice kentine gerçekleştirdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İSG, 2024 sona ermeden Avrupa bağlantılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Sabiha Gökçen'in yeni Avrupa bağlantısı, Güney Fransa'nın Nice kenti oldu. Nice, Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen'den direkt uçtuğu, Paris- Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon ve Marsilya şehirlerinden sonra Fransa'daki 5'inci şehir oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ve Nice Havalimanı (NCE) arasında ilk seferi düzenlenen rotada her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

Cote D'Azur olarak da anılan bölgenin sahilleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan şehri Nice'e direkt uçuşlar, şehrin konumu sebebiyle çevresindeki pek çok destinasyonu da kolaylıkla ziyaret etme olanağı sunuyor. Sabiha Gökçen'in Nice bağlantısıyla Monaco ve Monte Carlo gibi ünlü ve Eze'nin tarihi Orta Çağ köyleri ve Cannes sahili de Sabiha Gökçen'den başlayan yolculuklarla birkaç saat içinde erişilebilir hale geliyor.

Provence'a seyahat etmek isteyenler ise lavanta bahçeleri ve Nice yakınlarındaki Grasse kasabasındaki parfüm fabrikalarıyla tanışma imkanı bulabilecek

Sabiha Gökçen, "Şehrin Havalimanı" mottosuyla İstanbul'un zengin tarihi ve kültürünü, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyona bağlıyor.

Nice - Fransa bağlantısıyla Sabiha Gökçen, 2024'te 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekledi.