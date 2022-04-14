Isınan hava fiyatları ucuzlattı - Son Dakika
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Isınan hava fiyatları ucuzlattı

14.04.2022 10:13
Isınan hava fiyatları ucuzlattı

Eskişehir'de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte tezgahlarda başta biber olmak üzere salatalık, kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Eskişehir'de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte tezgahlarda başta biber olmak üzere salatalık, kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda yüksek fiyatları ile dikkat çeken sebze fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Pazarcı esnafı, mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının yüksek olduğunu ancak ısınan havalarla birlikte sebze fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyledi. Fiyatların Ramazan ayının sonuna kadar daha da düşeceğini söyleyen sebze satıcısı Serdar Yelek, "Neredeyse bütün sebzelerde havaların ısınmasıyla birlikte yarı yarıya düşüş var. Geçen hafta patlıcan 25-30 lira arasındaydı, şu an 10-15. Aynı şekilde kabak ve salatalık da 15'ten 10 liranın altına düştü. Ramazan'ın sonuna kadar fiyatlar daha da düşecektir" şeklinde konuştu.

"Talep arttıkça ürünlerin fiyatı da artıyor"

Fiyatları etkileyen temel faktörün arz talep dengesi olduğunu ve soğuk havalardaki etiketlerin normal olduğunu belirten pazar esnafı Oğuz Kağan Yemencioğlu, "Fiyatların düşüşündeki temel etken arz talep dengesi, talep arttıkça ürünlerdeki fiyat artıyor. Bunun yanında hava şartları da etkiliyor. Soğuk havalarda talep de çok olunca fiyatlar yüksek oluyor. Sebzenin raf ömrü bir hafta olduğu için zaten stokçuluk olamaz. Bu yüzden fiyatların geçtiğimiz haftalarda yüksek olması normal. Salatalık, kabak gibi sebzelerin sıcak havalarda fiyatları düşüyor. Çünkü soğuk havalarda ürünler az çıkıyor, sıcak havalarda ise ürün kendisini bırakıyor, daha fazla döküm yapıyor. Tüm bu bollaşma da fiyatlara olumlu etki ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Isınan hava fiyatları ucuzlattı
Isınan hava fiyatları ucuzlattı

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Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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