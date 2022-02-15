İşitme kaybı yaşayan Sülüşoğlu'ndan başarılı mücadele

İşitme kaybı küçük yaşlarda fark edilen Çisem Çakır Sülüşoğlu, yaşadığı zorluklarla mücadele ederek başarıya ulaştı.

Cochlear'dan yapılan açıklamaya göre, Sülüşoğlu, turizmden, sağlıklı beslenmeye, modadan kişisel bakıma uzanan çok yönlü hayatıyla, işitme kayıplı doğan herkese ilham oluyor.

34 yaşındaki Sülüşoğlu'nun işitme kaybı 3,5 yaşından sonra, o güne kadar gelişen konuşmasının durması ve 4,5 yaşına kadar hiç ilerlemediğini öğretmeni ve annesinin fark etmesiyle başladı.

Koklear implant ameliyatı sonrasında konuşmasında hızlı bir gelişim kaydeden Sülüşoğlu, konuşma ve işitme performansının gelişmesinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü'nde Öğretim Üyesi ve Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayça Çiprut'un desteğinin olduğunu vurguluyor.

Sülüşoğlu, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra, Central Saint Martin's College of Art & Design'da Ürün Tasarımı (Product Design) okumak üzere Londra'ya gitti. Baba mesleği olan turizmdeki çalışmalarına katkı sağlamak için Matthew Kenney Academy'de, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam stilini öğrenerek Gourmet Raw Food Chef diplomasını aldı.

Dünyaca ünlü sağlık merkezlerinden biri Hippocrates Health Institute'da Sağlık Eğitmeni (Health Educator) programından mezun oldu. Ayrıca Sülüşoğlu, hobi olarak başladığı Youtube kanalında da kişisel bakım ve hayata dair deneyimlerini paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çisem Çakır Sülüşoğlu, bazı durumlarda özel muamele görme zorunluluğu hoşuna gitmediğini belirtti.

Sülüşoğlu, şunları kaydetti:

"Eski cihazlarda televizyon-radyo gibi aletlerden gelen ses çok mekanik ve robotikti, o yüzden her şeyi tam anlayamıyordum. Ayrıca, telefonla konuşmak kabus gibiydi benim için. Şu an yeni nesil cihazlarla çok daha iyi ve net duyuyorum. Geçmiş yıllardan gelen, telefonla konuşma fobimi seneler içinde yendim. Mesela bir anım var. Eski cihazım, tam tatile çıkarken yolda bozulmuştu. 3-4 gün hiç duymadan tatil yapmıştım. Bir de çocukken yanlışlıkla cihazımla denize atladığımı hatırlıyorum, yine bozulmuştu ve çok üzülmüştüm. Buna benzer olaylar yaşadım hayatım boyunca.

Hayatındaki dönüm noktalarından ilkinin koklear implant ameliyatı oldu. Kendi ayaklarımın üstünde durabileceğimi kanıtlamak üzere İngiltere'ye gitmeye karar vermem ikinci dönüm noktamdı. Benim için çok büyük bir adımdı çünkü ailem durumumdan dolayı beni yalnız başıma bir yere göndermeye korkuyordu.

Ama her iki taraf için de iyi oldu, mental olarak güçlendim. Diğer bir dönüm noktam Amerika'ya gidişimdi. Orada aldığım eğitimlerin, tanıştığım insanların hayata bakışımda çok büyük katkısı vardır. Son dönüm noktam da Youtube kanalını açmam ve binlerce kişiye ulaşmam."

Sülüşoğlu, işitme kaybı yaşayanların ısrarla, bıkmadan usanmadan, en önemlisi de kendilerine acımadan çalışmalarını tavsiye etti.

Çocuklarını çok iyi izleyip, en ufak bir eksikliği nasıl kapatacakları konusunda çözüm üretmek ailelerin en önemli görevi olması olduğunu belirten Sülüşoğlu, "Aileler, çocuklarına her şeyi yapabileceklerini ama çalışmak zorunda olduklarını anlatmalılar. Çünkü duymamak, kelime dağarcığının da eksik kalmasını beraberinde getiriyor. Kitap okumak ve onların da okumasını sağlamak çok önemli." ifadelerini kullandı.