İŞKUR, 614 Bin İşe Yerleştirdi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mayıs döneminde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR ile vatandaşlarımızın iş arama süreçlerine destek oluyor, çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ocak-mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" dedi.