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İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız - Son Dakika

İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız

15.02.2022 13:47

Yastıkaltı altın düzenlemesini hakkında açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, projede eksikler olduğunu ifade etti. Detaylı bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Memiş, "Şu an ki hali ile desteklemem imkansız. Detaylı bir düzenleme şarttır." sözleriyle dikkat çekti.

Başarılı tahminleriyle gündem olmaya devam eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yastıkaltı altın düzenlemesini değerlendirdi. Memiş 1 Mart'ta yürürlüğe girecek olan uygulamanın taslağında eksiklikler olduğunu söyledi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yeni sistemle yastıkaltında bulunan 5 ton altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı uygulama ile yastıkaltı altınlar kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilecek. Kendisi de bir kuyumcu olan İslam Memiş'in görüşleri bu yönden önemli.

"ŞU AN Kİ HALİYLE DESTEKLEMEM İMKANSIZ"

Konu hakkında Twitter üzerinden bir yorum yapan Memiş, projenin içinde düzenlenmesi gereken durumlar olduğunu söyledi. Şu an ki hali ile desteklemesinin imkansız olduğunu belirten Memiş, "Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projenin içinde eksiklikler ve düzenlenmesi gereken bazı durumlar vardır. Şu an ki hali ile desteklemem imkansız. Detaylı bir düzenleme şarttır. Düzenleme olması halinde tekrar bir yoruma ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesi için dikkat çeken yorum: Eksikler var, şu an ki haliyle desteklemem imkansız
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Altın ve Para Piyasaları, İslam Memiş, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız - Son Dakika
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