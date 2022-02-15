İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız

Başarılı tahminleriyle gündem olmaya devam eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yastıkaltı altın düzenlemesini değerlendirdi. Memiş 1 Mart'ta yürürlüğe girecek olan uygulamanın taslağında eksiklikler olduğunu söyledi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yeni sistemle yastıkaltında bulunan 5 ton altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı uygulama ile yastıkaltı altınlar kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilecek. Kendisi de bir kuyumcu olan İslam Memiş'in görüşleri bu yönden önemli.

"ŞU AN Kİ HALİYLE DESTEKLEMEM İMKANSIZ"

Konu hakkında Twitter üzerinden bir yorum yapan Memiş, projenin içinde düzenlenmesi gereken durumlar olduğunu söyledi. Şu an ki hali ile desteklemesinin imkansız olduğunu belirten Memiş, "Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projenin içinde eksiklikler ve düzenlenmesi gereken bazı durumlar vardır. Şu an ki hali ile desteklemem imkansız. Detaylı bir düzenleme şarttır. Düzenleme olması halinde tekrar bir yoruma ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.