İspanya'da İstihdam Rekoru Kırıldı

Ekonomi

İspanya'da haziran itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı ilk kez 21,3 milyonu aştı.

Çalışma Bakanlığı, "yeni rekor" olarak duyurduğu haziran ayı istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında toplam 21 milyon 392 bin 889 kişinin çalıştığı belirtilerek, mayıs ayına göre 71 bin 95, bir yıl öncesine göre ise 522 bin 949 daha fazla çalışanla bunun yeni bir rekor olduğu vurgulandı.

İstihdamın en çok konaklama ve ticaret sektörlerinde arttığı, eğitim sektöründe ise düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan kayıtlı işsizlerin sayısı da haziranda 46 bin 783 azalarak, Ağustos 2008'den bu yana son 16 yıldaki en düşük rakam olan 2 milyon 561 bin 67'ye geriledi.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "İstihdam verileri bizi bu ayda da destekliyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

40 binden fazla kamu personel alımı yapılacak

Diğer yandan azınlık sol koalisyon hükümeti bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 40 bin 146 kamu personeli alımı yapılması kararını aldı.

Bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük artışla, son dört yıldır art arda kamu personel alımında rekor kıran hükümet, alınacak personelin 3 bin 147'sinin engelli vatandaşlara ayrıldığını duyurdu.

Verilen bilgilere göre, Jandarmaya 3 bin 158, Polis Teşkilatına 2 bin 587, Silahlı Kuvvetlere 2 bin 666 personel alımı yapılacak.