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Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü - Son Dakika

Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü

15.02.2022 17:39

Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 85 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 600 dekar seranın zarar gördüğü tespit edildi.

Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 85 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 600 dekar seranın zarar gördüğü tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının bölgedeki tarım ve hayvancılığa büyük zarar verdiğini söyledi.

Kent genelinde hasar tespit çalışması yaptıklarını aktaran Adıgüzel, "Karın ağırlığına dayanamayan seralar çöktü, ahırlar yıkıldı. Kar yağışı Isparta'da 300 çiftçinin 600 dekarlık serasında zarara yol açtı. Seralarda dikili 6 milyon karanfil fidesi tahrip oldu. Yıkılan ahırlardaki 84 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu." diye konuştu.

Adıgüzel, yaralanan hayvanların tedavisinin İl Müdürlüğünce yapıldığını kaydetti.

Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü
Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü

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Isparta, Tarım, Eyüp, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle 89 hayvan telef oldu, 600 dekar sera zarar gördü - Son Dakika
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