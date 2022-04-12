Isparta Ticaret Borsası - Son Dakika

Isparta Ticaret Borsasında, buğday kepeği ortalama 4,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday kepeği (Razmol)
|Kg
|4,55
|TTS
|Bonkalite
|Kg
|4,63
|TTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|2,50
|TTS
|Buğday
|Kg
|5,40
|MTS
|Arpa
|Kg
|4,60
|MTS
|Et (Düve karkas)
|Kg
|84,00
|TTS
|Et (Dana karkas)
|Kg
|90,50
|TTS
|Buğday unu
|Kg
|9,34
|TTS
|Keçi derisi (Özel)
|Kg
|27,00
|MTS
|Elma (Golden)
|Kg
|3,85
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA
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