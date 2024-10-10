İşsizlik Oranı Düştü

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin, iş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor. İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk 8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.