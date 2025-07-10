İşsizlikle Mücadele Toplantısı Susuz\'da Gerçekleşti

Susuz Kaymakamlığı İşgücü Uyum Programı (İUP) toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, ilçedeki işsiz vatandaşların istihdama kazandırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Toplantıya, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, ilgili kurum müdürleri, İş Gücü Uyum Programı (İUP) çalışanları katıldı.

Toplantıda İşgücü Uyum Programı'nın amacı, başvuru koşulları, eğitim içerikleri ve katılımcılara sağlanan destekler hakkında detaylı bilgi verildi. Programın özellikle kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süredir işsiz olan bireylere yönelik fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, işgücü uyum programının ilçenin istihdamına önemli katkılar sağladığını, işsizlik oranlarının düşürülmesine yardımcı olduğunu ve yerel ekonomiyi canlandırdığını ifade etti.

Toplantıda katılımcıların soruları yanıtlandı ve programla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için yönlendirmeler yapıldı. İşgücü Uyum Programı'nın, Susuz'da iş arayan vatandaşlar için yeni kapılar açması ve nitelikli işgücüne ulaşmalarını sağlaması bekleniyor. - KARS