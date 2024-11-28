İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hastanesi Açıldı

Ekonomi

İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atlas Üniversitesi'nin Atlas Vadi Kampüsü'nde bulunan diş hastanesinin açılışına, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, akademisyenler, hastanenin diş hekimleri ve öğrenciler katılım sağladı.

2 bin 300 metrekarelik alanda, 3 katlı binasında hasta odaklı yaklaşımla alanında uzman hekim kadrosu ve personeli ile hizmet sunacak olan İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, ameliyathanesiyle 55 üniteye sahip.

Kişiye özel tedavi hizmeti sunan hastane, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti Anabilim Dalı, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere toplam 8 farklı anabilim dalında hizmet veriyor.

Ayrıca çocuk hastaların korkmamaları için de özel uygulamalı bir tedavi süreci yürüten hastanenin, tüm hastalar için cerrahi müdahalelerin yapıldığı, genel anestezinin uygulanabildiği ameliyathanesi ve protez laboratuvarı da bulunuyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, uzun zamandır hizmete açmak istedikleri diş hekimliği fakültelerinin hastanesini bugün itibarıyla hizmete açtıklarını belirtti.

Kocabıçak, öğrencilerin de artık kliniklerde yapacakları pratikler açısından bir hastaneye kavuşmuş olduklarını kaydederek, "Fakültelerin pek çok amaç ve görevleri var. Bunlardan biri eğitim öğretim, bir diğeri araştırma. Ama belki de daha önemli görevleri de topluma sundukları katkıdır. Bu anlamda hastanemizin insanların sağlığına sunacağı katkıyı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kağıthane'nin merkezinde olması ulaşılabilirlik açısından çok rahat

Buradan mezun olacak öğrenciler için iyi bir eğitim öğretim yuvası olduklarını düşündüğünü aktaran Kocabıçak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alanda, 55 ünitesiyle her bir öğrencisine bir ünite düşen ve öğretim elemanlarının her birisine birer ünite düşen büyük bir hastanemiz var. İçinde ameliyathanesi olan, son teknolojiyle donatılmış cihazları, teknik ekibi olan, tomografiden tutun diğer cihazlara kadar son teknolojiyle donatılmış bir üniversite hastanemiz var. Halkımıza, üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Hastanemizin SGK anlaşması da bulunuyor. Kağıthane'nin merkezinde olması ulaşılabilirlik açısından çok rahat. Bunu da büyük avantaj olarak görüyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de diş hastanesinin üniversiteye ve Kağıthane'ye hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Öztekin, diş hekimliği fakültesi hastanesinin açılmasının ilçe açısından çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Hastanemizi gezdik. Aynı anda 60 hastaya hizmet edebilecek son model diş ünitelerinin hazır olduğunu görmüş olduk. Burada vatandaşımız hem şifa bulacak hem de diş tedavisinde hızlı sonuç alacak. Emeği geçen mütevelli heyet başkanımıza, rektörümüze ve değerli çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Kağıthane'de böyle bir hastanemizin olması çok kıymetli ve önemli." açıklamasında bulundu.