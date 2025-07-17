İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tercih Günleri

17.07.2025 11:34
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Aday öğrenciler için 21 Temmuz'da başlayacak Tercih Günleri etkinliği düzenlenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin tercih sürecinde merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları ve üniversite yaşamını yerinde gözlemleyebilmeleri amacıyla santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde "Tercih Günleri" etkinliği gerçekleştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'da başlayacak etkinlik kapsamında aday öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik programları, kampüs yaşamı ve üniversitenin sunduğu olanaklar hakkında detaylı bilgi alabilecek. Üniversiteden danışmanlarla bire bir görüşmelerin yapılacağı etkinlikte, öğrenciler ayrıca akademisyenler tarafından düzenlenecek fakülte seminerlerine katılarak ilgilendikleri bölüm ve fakülteler hakkında kapsamlı bilgi edinebilecek.

Türkiye'nin ilk vakıf üniversiteleri arasında yer alan üniversite, İstanbul'un merkezindeki üç kampüsünde 8 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü bünyesinde 150'den fazla lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor.

"Yaparak Öğrenme" eğitim yaklaşımını benimseyen üniversitede öğrenciler, sadece sınıf ortamında değil, gerçek yaşamla iç içe projelerde yer alarak mesleki deneyim kazanabiliyor.

Uluslararası olanaklar

Üniversite, uluslararası bağlantılarıyla da öğrencilerine yurt dışında eğitim olanakları sağlıyor. 50'den fazla ülkede 250'nin üzerinde üniversiteyle Erasmus ve İkili Değişim anlaşmaları bulunan kurum, İngiltere'de London School of Economics ile yürütülen Üstün Başarı Programları ve İtalya'daki Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA) ile işbirlikleriyle öğrencilerine çift diploma imkanı tanıyor.

Üniversite, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 1000 etkinlik düzenlenen üniversitede öğrencilerin çeşitli ilgi alanlarına hitap eden 90'a yakın öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor.

Üniversitede eğitim programlarının büyük kısmı İngilizce olarak yürütülüyor. İngilizce Dil Programı Akreditasyon Komisyonu (CEA) tarafından akredite edilen İngilizce Hazırlık Programı, deneyimli öğretim kadrosu ve çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılmış bir ortamda öğrencilere İngilizce öğrenme olanağı sağlıyor.

QS Stars'tan 5 yıldız alarak öğretim, uluslararasılaşma, online eğitim, mezunlarının istihdam edilebilirliği, program gücü ve kapsayıcılık alanlarındaki başarısını uluslararası alanda tescilleyen üniversite, aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında akredite edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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