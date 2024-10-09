İstanbul serbest piyasada dolar 34,2710 liradan, avro 37,6350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2690 liradan alınan dolar, 34,2710 liradan satılıyor. 37,6330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2740 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6530 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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