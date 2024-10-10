İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, avro 37,6020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2480 liradan alınan dolar, 34,2500 liradan satılıyor. 37,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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