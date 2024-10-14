İstanbul serbest piyasada dolar 34,2950 liradan, avro 37,5040 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,2930 liradan alınan dolar, 34,2950 liradan satılıyor. 37,5020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,5040 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5140 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?