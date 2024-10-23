İstanbul serbest piyasada dolar 34,2480 liradan, avro 37,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2460 liradan alınan dolar, 34,2480 liradan satılıyor. 37,0370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2410 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0330 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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