İstanbul serbest piyasada dolar 35,0090 liradan, avro 36,8020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,0070 liradan alınan dolar, 35,0090 liradan satılıyor. 36,8000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,9920 lira, avronun satış fiyatı ise 36,8010 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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