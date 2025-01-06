İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, avro 36,4580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,3560 liradan alınan dolar, 35,3580 liradan satılıyor. 36,4560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4580 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.
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