İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

02.06.2025 09:12
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İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 lira, avro 44,6730 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2610 liradan, avro 44,6730 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2690 liradan alınan dolar, 39,2610 liradan satılıyor. 44,6710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,6730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,2440 lira, avronun satış fiyatı ise 44,4710 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika

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